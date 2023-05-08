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Буданов: Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на українській землі 

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 12:52
Буданов: Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на українській землі 
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що український народ зробив значний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції над нацизмом у 1945 році і в новітній війні здобуде перемогу над рашизмом.

Джерело: звернення начальника ГУР МО України з нагоди Дня пам’яті та примирення

Пряма мова Буданова: "Восьмого травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення. У цей день, вшановуючи подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції, висловлюємо повагу і вдячність усім борцям проти нацизму.

Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору. Нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ. 

Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього Українського народу.

Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою!".

Деталі: Буданов запевнив, що українці помстяться росіянам за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, за незліченні жертви й страждання дітей і матерів, за кожний злочин, скоєний в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

"Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!", – заявив керівник ГУР, генерал-майор Буданов. 

Передісторія: 

Теми: БудановвійнаісторіяРосія
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