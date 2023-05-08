Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов: Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на українській землі 

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 12:52
Буданов: Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на українській землі 
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що український народ зробив значний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції над нацизмом у 1945 році і в новітній війні здобуде перемогу над рашизмом.

Джерело: звернення начальника ГУР МО України з нагоди Дня пам’яті та примирення

Пряма мова Буданова: "Восьмого травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення. У цей день, вшановуючи подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції, висловлюємо повагу і вдячність усім борцям проти нацизму.

Реклама:

Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору. Нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ. 

Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього Українського народу.

Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою!".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Буданов запевнив, що українці помстяться росіянам за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, за незліченні жертви й страждання дітей і матерів, за кожний злочин, скоєний в Україні. 

"Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!", – заявив керівник ГУР, генерал-майор Буданов. 

Передісторія: 

Теми: БудановвійнаісторіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Буданов
Якщо не будемо активно діяти, росіяни можуть тримати оборону хоч все життя – Буданов
Буданов: Без воєнних дій звільнити Крим неможливо
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: