Буданов: Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на українській землі 

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що український народ зробив значний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції над нацизмом у 1945 році і в новітній війні здобуде перемогу над рашизмом.

Джерело: звернення начальника ГУР МО України з нагоди Дня пам’яті та примирення

Пряма мова Буданова: "Восьмого травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення. У цей день, вшановуючи подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції, висловлюємо повагу і вдячність усім борцям проти нацизму.

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Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору. Нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ.

Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього Українського народу.

Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою!".

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Деталі: Буданов запевнив, що українці помстяться росіянам за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, за незліченні жертви й страждання дітей і матерів, за кожний злочин, скоєний в Україні.

"Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!", – заявив керівник ГУР, генерал-майор Буданов.

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