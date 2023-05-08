Буданов: Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на українській землі
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що український народ зробив значний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції над нацизмом у 1945 році і в новітній війні здобуде перемогу над рашизмом.
Джерело: звернення начальника ГУР МО України з нагоди Дня пам’яті та примирення
Пряма мова Буданова: "Восьмого травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення. У цей день, вшановуючи подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції, висловлюємо повагу і вдячність усім борцям проти нацизму.
Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору. Нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ.
Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього Українського народу.
Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою!".
Деталі: Буданов запевнив, що українці помстяться росіянам за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, за незліченні жертви й страждання дітей і матерів, за кожний злочин, скоєний в Україні.
"Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!", – заявив керівник ГУР, генерал-майор Буданов.
Передісторія:
- У березні 2015 року президент Петро Порошенко своїм указом визначив 8 травня в Україні як День пам'яті та примирення, однак 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня було робочим днем, а 9 травня залишалося святковим вихідним.
- 2 травня 2023 року, через 9 років гібридної війни Росії проти України і понад рік повномасштабної війни, Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у Росії "рашизмом" та засудила його.
- 8 травня 2023 року президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про встановлення в Україні 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, а також підписав указ про перенесення Дня Європи на 9 травня.