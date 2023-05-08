"Європейська традиція": Рада якнайшвидше розгляне визнання Днем перемоги 8 травня
Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне пропозицію президента відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook
Деталі: Стефанчук нагадав, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проєкт закону "Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який передбачає зміни до чинного законодавства.
Замість Дня пам’яті та примирення пропонується встановити в Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щорічно 8-го травня.
Пряма мова Стефанчука: "Внесений президентом України Проект Закону буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Від себе додам, що відзначення завершення Другої світової війни в Європі саме 8-го травня – це європейська традиція. Україна з 2015 року відзначає цей день разом із цивілізованим світом.
А 9 травня – це День Європи, нашого спільного дому. І саме до Об'єднаної Європи ми неодмінно повернемось вже найближчого часу".
Передісторія:
- У березні 2015 року президент Петро Порошенко своїм указом визначив 8 травня в Україні як День пам'яті та примирення, однак 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня було робочим днем, а 9 травня залишалося святковим вихідним.
- 2 травня 2023 року, через 9 років гібридної війни Росії проти України і понад рік повномасштабної війни, Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у Росії "рашизмом" та засудила його.
- 8 травня 2023 року президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про встановлення в Україні 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, а також підписав указ про перенесення Дня Європи на 9 травня.
- Росія 9 травня відзначає День перемоги у "Великій вітчизняній війні". У європейських країнах 9 травня відзначають День Європи, в Україні День Європи до цього року відзначали у третю суботу травня.