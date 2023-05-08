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"Європейська традиція": Рада якнайшвидше розгляне визнання Днем перемоги 8 травня

Олена РощінаПонеділок, 8 травня 2023, 14:45
Європейська традиція: Рада якнайшвидше розгляне визнання Днем перемоги 8 травня
Руслан Стефанчук, фото Верховної Ради

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне пропозицію президента відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook

Деталі: Стефанчук нагадав, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проєкт закону "Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який передбачає зміни до чинного законодавства.

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Замість Дня пам’яті та примирення пропонується встановити в Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щорічно 8-го травня.

Пряма мова Стефанчука: "Внесений президентом України Проект Закону буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Від себе додам, що відзначення завершення Другої світової війни в Європі саме 8-го травня – це європейська традиція. Україна з 2015 року відзначає цей день разом із цивілізованим світом.

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А 9 травня – це День Європи, нашого спільного дому. І саме до Об'єднаної Європи ми неодмінно повернемось вже найближчого часу".

Передісторія: 

  • У березні 2015 року президент Петро Порошенко своїм указом визначив 8 травня в Україні як День пам'яті та примирення, однак 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня було робочим днем, а 9 травня залишалося святковим вихідним.
  • 2 травня 2023 року, через 9 років гібридної війни Росії проти України і понад рік повномасштабної війни, Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у Росії "рашизмом" та засудила його.
  • 8 травня 2023 року президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про встановлення в Україні 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, а також підписав указ про перенесення Дня Європи на 9 травня.
  • Росія 9 травня відзначає День перемоги у "Великій вітчизняній війні". У європейських країнах 9 травня відзначають День Європи, в Україні День Європи до цього року відзначали у третю суботу травня.

Теми: Верховна РадаСтефанчукісторіязаконодавство
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