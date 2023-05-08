"Європейська традиція": Рада якнайшвидше розгляне визнання Днем перемоги 8 травня

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне пропозицію президента відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook

Деталі: Стефанчук нагадав, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проєкт закону "Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який передбачає зміни до чинного законодавства.

Замість Дня пам’яті та примирення пропонується встановити в Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щорічно 8-го травня.

Пряма мова Стефанчука: "Внесений президентом України Проект Закону буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Від себе додам, що відзначення завершення Другої світової війни в Європі саме 8-го травня – це європейська традиція. Україна з 2015 року відзначає цей день разом із цивілізованим світом.

А 9 травня – це День Європи, нашого спільного дому. І саме до Об'єднаної Європи ми неодмінно повернемось вже найближчого часу".

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