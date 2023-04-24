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До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 21:19
До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент
Фото ілюстративне

На 9 травня на параді в Москві із президентом РФ Володимиром Путіним погодився бути президент Киргизстану Садир Жапаров.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Спеціальних запрошень цього року не було, це не кругла дата. Цього року напередодні відбудеться візит президента Киргизстану пана Жапарова, і, будучи тут напередодні, він ухвалив рішення залишитися на параді і розділити з нами гордість Дня Перемоги".

Деталі: Пєсков також розповів, що Путін "обов’язково виступить" на параді.  

Передісторія:

Теми: Путін9 травня
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