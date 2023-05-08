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Міноборони показало відео "полювання" на "Шахедів" в нічному небі над Києвом

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 19:42
Міноборони показало відео полювання на Шахедів в нічному небі над Києвом
скриншот

Міноборони України опублікувало відео "полювання" за російськими дронами "над Києвом у ніч на 8 травня.  

Джерело: повідомлення у Twitter Міноборони України

Дослівно: "Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників! 30 з них були спрямовані на Київ".

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Деталі: На відео видно, як у нічному небі летять черги трасуючих куль, а також чути потужний вибух.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва.
  • Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.
  • Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну. У Повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину.

  

Теми: КиївбезпілотникиРосія
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