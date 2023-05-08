Міноборони показало відео "полювання" на "Шахедів" в нічному небі над Києвом
Понеділок, 8 травня 2023, 19:42
Міноборони України опублікувало відео "полювання" за російськими дронами "над Києвом у ніч на 8 травня.
Джерело: повідомлення у Twitter Міноборони України
Дослівно: "Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників! 30 з них були спрямовані на Київ".
Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023
30 of them targeted Kyiv.
On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17
Деталі: На відео видно, як у нічному небі летять черги трасуючих куль, а також чути потужний вибух.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва.
- Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.
- Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну. У Повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину.