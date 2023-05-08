Міноборони показало відео "полювання" на "Шахедів" в нічному небі над Києвом

Міноборони України опублікувало відео "полювання" за російськими дронами "над Києвом у ніч на 8 травня.

Джерело: повідомлення у Twitter Міноборони України

Дослівно: "Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників! 30 з них були спрямовані на Київ".

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17 May 8, 2023

Деталі: На відео видно, як у нічному небі летять черги трасуючих куль, а також чути потужний вибух.

Передісторія:

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