Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одну з ракет, які летіли на Київ, збив "Іглою" нацгвардієць

Валентина РоманенкоВівторок, 9 травня 2023, 13:36
Одну з ракет, які летіли на Київ, збив Іглою нацгвардієць
фото НГУ

Військовослужбовець Нацгвардії в складі мобільної вогневої групи збив російську крилату ракету під час нічної атаки на Київ 9 травня.

Джерело: пресслужба НГУ

Дослівно: Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55".

 

Деталі: Зазначається, що частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо: В ніч на 9 травня протиповітряна оборона України знищила 23 крилаті ракети з 25, запущених російським агресором.

За даними Офісу президента, при атаці в ніч на 9 травня Росія використала кілька ракет Х-55СМ, які, на щастя, не спричинили значих руйнувань.

За даними керівника ОП Єрмака, у селі Мироцьке Бучанського району Київської області збита ракета (Х-55СМ) впала у подвір’я приватного будинку. Уламками було пошкоджено покрівлю. Загиблих та потерпілих немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ракетний ударНацгвардія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
ракетний удар
В Офісі президента уточнили наслідки падіння уламків ракет 9 травня
В ніч на "сакральне" 9 травня ППО знищила 23 російські ракети з 25 запущених
Росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину. В ОВА кажуть про "Іскандери"
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: