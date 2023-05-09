Одну з ракет, які летіли на Київ, збив "Іглою" нацгвардієць

Військовослужбовець Нацгвардії в складі мобільної вогневої групи збив російську крилату ракету під час нічної атаки на Київ 9 травня.

Джерело: пресслужба НГУ

Дослівно: Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55".

Деталі: Зазначається, що частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо: В ніч на 9 травня протиповітряна оборона України знищила 23 крилаті ракети з 25, запущених російським агресором.

За даними Офісу президента, при атаці в ніч на 9 травня Росія використала кілька ракет Х-55СМ, які, на щастя, не спричинили значих руйнувань.

За даними керівника ОП Єрмака, у селі Мироцьке Бучанського району Київської області збита ракета (Х-55СМ) впала у подвір’я приватного будинку. Уламками було пошкоджено покрівлю. Загиблих та потерпілих немає.