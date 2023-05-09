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Двоє обвинувачених з відділу поліції, де катували людей, "мобілізувалися" перед оголошенням вироку

Олександр ШумілінВівторок, 9 травня 2023, 17:49
Двоє обвинувачених з відділу поліції, де катували людей, мобілізувалися перед оголошенням вироку
Протигаз, яким катували людей у відділку поліції. Фото: ДБР

Двоє підозрюваних із Кагарлицького відділу поліції у справі від 2020 року про катування і викрадення людей вирішили "мобілізуватися" на фінальність стадії судового розгляду.

Джерело: повідомлення адвокатки потерпілої Нелі Погребіцької Анни Калинчук

Пряма мова Калинчук: "Сьогодні (9 травня – ред.) могли б завершитися судові дебати у справі за обвинуваченням поліцейських Кагарлицького ВП у вчиненні зґвалтування, катування та насильницькому зникнення 5-ьох потерпілих, сьогодні суд міг би вийти до нарадчої кімнати для прийняття рішення, але цього не відбулося.

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Судове засідання відкладено, оскільки один із обвинувачених начебто мобілізований до лав ЗСУ та направлений до "якоїсь" з військових частин, а куди саме невідомо…

Ще один із 5 обвинувачених теж "мобілізувався" в акурат перед початком судових дебатів. Сьогодні суд повинен був прийняти рішення про зупинення провадження щодо нього знову ж таки у звʼязку із мобілізацією.

Ще один з фігурантів справи мобілізувався відразу з початком повномасштабного вторгнення. До нього у мене запитань немає.

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Людина відразу, а не через 1,3 роки, не перед завершальною стадією судового розгляду, не від страху винесення ймовірно негативного рішення, добровільно пішла захищати суверенітет України.

Ще двоє, дякувати, під вартою і свого "щасливого квитка" на волю не зможуть отримати.

Чому щасливого квитка? Бо я не вірю в те, що двоє з обвинувачених, що мобілізувалися за останній тиждень перед виходом суду до нарадчої, пішли до лав ЗСУ з відчуттям обовʼязку захищати державу".

Деталі: Калинчук наголосила, що наразі невідомо, де двоє "мобілізованих" обвинувачуваних будуть проходити службу. Її обурило, що "військовою службою маніпулюють в такий спосіб".

"І, так, суд позбавлений можливості діяти по-іншому, і колись можливо судовий розгляд стосовно мобілізованих буде відновлений, а рішення прийняті", - написала вона.

Водночас, Калинчук зауважила, що обвинувачені по епізоду зґвалтованої потерпілої Нелі Погребіцької лишаються під вартою. Доля цих обвинувачених буде вирішене судом без можливості мобілізуватися.

В коментарі УП адвокатка уточнила, що у справі фігурують п’ять постраждалих (серед яких Погребіцька), дії щодо яких кваліфікували як катування та насильницьке зникнення.

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Передісторія:

  • В ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперативник Кагарлицького відділку поліції у своєму кабінеті катував жінку, яку викликали як свідка крадіжки. Їй надівали протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували.
  • Перевірка внутрішньої безпеки поліції підтвердила тоді причетність двох поліцейських до побиття та ґвалтування жінки - Сергія Сулими та Миколи Кузіва. В липні слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції.
  • Наразі обвинувачених п’ятеро. Їх обвинувачують за статтями Кримінального кодексу 152 "Згвалтування", 127 "Катування" і "Викрадення або позбавлення волі людини, вчинене представником держави".

Теми: поліціякримінал
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