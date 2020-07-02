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Катування у Кагарлику: ще двох місцевих поліцейських запідозрили в тортурах

Четвер, 2 липня 2020, 13:48

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Йдеться про оперуповноваженого Кагарлицького відділку та ще одного працівника відділення поліції.

Вони підозрюються у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 ККУ).

Слідство встановило, що під час подій, що відбувались у ніч з 23 на 24 травня 2020, оперуповноважений за вказівкою свого керівника утримував руки потерпілої, коли його керівник надягнув протигаз на жінку та періодично затискав дихальну трубку.

Відзначається, що після початку розслідування щодо згвалтування до ДБР почали звертатися інші особи з повідомленнями про катування у Кагарлицькому відділку поліції.

Зокрема, на початку січня 2020 року працівники відділку, раніше підозрювані у катуванні та зґвалтуванні, катували двох осіб, щоб отримати зізнання у вчиненні крадіжок.

Дослівно: "Правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділу поліції - застосовували до них електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони знаходилися до наступного дня".

Також встановлено, що підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року побив ще одного громадянина, який отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

За цими фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику відділку та затриманим у травні, які наразі утримуються у Київському СІЗО (за ч. 2 ст. 127 ККУ).

Таким чином, наразі слідчі повідомили про підозру 4 працівниками Кагарлицького відділення поліції.

Наразі вирішується питання про обрання відносно двох нових підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. 

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Передісторія:

  • 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
  • 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.

Українська правда
Теми: Кагарликполіціятортури


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