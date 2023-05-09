Поліція показала уламки ще однієї ракети, яку збито на Київщині

Поліція показала уламки ще однієї російської ракети, збитої зранку 9 травня на Київщині.

Джерело: пресслужба поліції Київської області

Дослівно: "Поліція Київщини фіксує наслідки ворожої атаки. 9 травня окупант завдав чергових масованих ударів по території одного із районів. Ракету агресора було збито завдяки майстерній роботі сил ППО".

Деталі: Повідомляється, що потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки.

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