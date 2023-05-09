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Поліція показала уламки ще однієї ракети, яку збито на Київщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 травня 2023, 18:26
Поліція показала уламки ще однієї ракети, яку збито на Київщині
Уламки російської ракети, збитої 9 травня у Київській області

Поліція показала уламки ще однієї російської ракети, збитої зранку 9 травня на Київщині.

Джерело: пресслужба поліції Київської області 

Дослівно: "Поліція Київщини фіксує наслідки ворожої атаки. 9 травня окупант завдав чергових масованих ударів по території одного із районів. Ракету агресора було збито завдяки майстерній роботі сил ППО". 

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Деталі: Повідомляється, що потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки.

 

Передісторія: 

  • Зранку 9 травня ворог атакував Київську область. Повітряні сили ЗСУ збили над Києвом всі випущені з 4 ворожих бомбардувальників ракети.
  • В сільській місцевості Київської області було виявлено дві випущені російськими окупантами ракети Х-55СМ, збиті українськими силами протиповітряної оборони.

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Теми: Київська областьполіціяракетний удар
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