Україна має все необхідне, щоб звільнити землі, захоплені з 24 лютого – Блінкен

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна має всі необхідні ресурси, у тому числі зброю, для відвоювання територій, які були захоплені з 24 лютого.

Джерело: CNN із посиланням на заяву Блінкена на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі

Пряма мова: "У них є ... все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, які були захоплені Росією за останні 14 місяців.

Деталі: Блінкен наголосив, що йдеться не лише про озброєння, а й про підготовку людей.

Пряма мова: "Це впевненість у тому, що українці зможуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, знову ж таки, для того, щоб досягти успіху".

Нагадаємо:

Пентагон у вівторок, 9 травня, оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 1,2 мільярда доларів.