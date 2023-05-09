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Україна має все необхідне, щоб звільнити землі, захоплені з 24 лютого – Блінкен

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 травня 2023, 20:43
Україна має все необхідне, щоб звільнити землі, захоплені з 24 лютого – Блінкен
Ентоні Блінкен, Reuters

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна має всі необхідні ресурси, у тому числі зброю, для відвоювання територій, які були захоплені з 24 лютого. 

Джерело: CNN із посиланням на заяву Блінкена на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі

Пряма мова: "У них є ... все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, які були захоплені Росією за останні 14 місяців. 

Деталі: Блінкен наголосив, що йдеться не лише про озброєння, а й про підготовку людей.

Пряма мова: "Це впевненість у тому, що українці зможуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, знову ж таки, для того, щоб досягти успіху".

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Теми: деокупаціяконтрнаступСШАБлінкен
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