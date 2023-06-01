Мер: Бахмут – це руїни та попіл

Міський голова Бахмута Олексій Рева сказав, що окупанти стерли місто з лиця землі, перетворили його на "руїни та попіл".

Джерело: Рева в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Сьогодні Бахмут – це руїни та попіл. Складно усвідомлювати, що місто, яке ми так усі любили, окупанти просто стерли з лиця землі".

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Деталі: Рева сказав, що після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилось жодної вцілілої будівлі.

Він наголосив, що "ворог знищив усе", перекресливши "життя десятків тисяч людей".

Нагадаємо: Російські окупанти розпочали бої за місто Бахмут Донецької області 1 серпня 2022 року. Станом на 31 травня місто майже вщент знищене, але кровопролитні бої за нього тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Щонайменше 204 людини, серед яких 4 дитини, загинули у Бахмуті Донецької області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.