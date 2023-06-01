Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер: Бахмут – це руїни та попіл

Ольга Глущенко Четвер, 1 червня 2023, 04:52
Мер: Бахмут – це руїни та попіл
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міський голова Бахмута Олексій Рева сказав, що окупанти стерли місто з лиця землі, перетворили його на "руїни та попіл".

Джерело: Рева в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Сьогодні Бахмут – це руїни та попіл. Складно усвідомлювати, що місто, яке ми так усі любили, окупанти просто стерли з лиця землі".

Деталі: Рева сказав, що після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилось жодної вцілілої будівлі.

Він наголосив, що "ворог знищив усе", перекресливши "життя десятків тисяч людей".

Нагадаємо: Російські окупанти розпочали бої за місто Бахмут Донецької області 1 серпня 2022 року. Станом на 31 травня місто майже вщент знищене, але кровопролитні бої за нього тривають.

Щонайменше 204 людини, серед яких 4 дитини, загинули у Бахмуті Донецької області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Бахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Бахмут
ЗСУ призупинили просування на флангах, виконувались інші задачі – Сирський про Бахмут
Сирський про Бахмут: Це лише тимчасове затишшя, змінився формат операції
У Бахмуті від початку повномасштабної війни загинули 204 цивільних − мер
Останні новини
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
23:24
Головний радник Ердогана очолив розвідку Туреччини
Усі новини...
Реклама: