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У Бахмуті від початку повномасштабної війни загинули 204 цивільних − мер

Ірина БалачукСереда, 31 травня 2023, 22:52
У Бахмуті від початку повномасштабної війни загинули 204 цивільних − мер
Знищений окупантами Бахмут. Фото з Facebook 93-тьої ОМБр Холодний Яр

Щонайменше 204 людини, серед яких 4 дитини, загинули у Бахмуті Донецької області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: мер Бахмута Олексій Рева в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова Реви: "Ми, бахмутяни, багато втратили. Але найстрашніші втрати – це людські життя. З початку війни поранень від мінно-вибухових травм зазнали 505 наших жителів, серед них 17 дітей. На жаль, 204 загинуло, серед них чотири дитини (за даними на 29 травня 2023 року – ред.)".

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Деталі: За словами міського голови, до повномасштабного вторгнення Росії на території Бахмутської громади проживало близько 80 тисяч людей, серед яких 70 тисяч − це саме жителі Бахмута.

Станом на 29 травня у місті залишалося близько 500 осіб.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські окупанти розпочали бої за місто Бахмут Донецької області 1 серпня 2023 року. Станом на 31 травня місто майже вщент знищене, але кровопролитні бої за нього тривають.

Теми: Бахмутвійнажертвидіти
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