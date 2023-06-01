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Окупанти перетворюють Енергодар на військово-логістичну базу – штаб

Ольга Глущенко Четвер, 1 червня 2023, 07:55
Окупанти перетворюють Енергодар на військово-логістичну базу – штаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З АРМІЯІНФОРМ

Генштаб повідомляє, що загарбники не зважають на заклики МАГАТЕ і світових лідерів та продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу".

Деталі: За даними штабу, завод "Нестандартного обладнання і трубопроводів" використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" і "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.

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Теми: ЕнергодарЗапорізька областьокупація
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