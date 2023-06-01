У Києві та області втретє з початку доби оголошували тривогу
Четвер, 1 червня 2023, 10:39
Влада України оголошуали повітряну тривогу у столиці, Київській та Чернігівській областях.
Джерело: карта тривог
Деталі: Сирени почали лунати о 10:14 у Києві, а за дві хвилини поширилися на північні регіони України.
Це вже третя тривога з початку доби у Києві та області.
О 10:26 сирени почали вити у Запорізькій області.
В інших областях (за винятком Луганської, Донецької областе та Криму, де тривога оголошена постійно) наразі без тривог.
Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
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Оновлено: О 10:37 тривоги на півночі країни скасувували.
Передісторія:
- Уночі 1 червня внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.
- Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі ворог знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. За попередніми даними, силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.