У Києві та області втретє з початку доби оголошували тривогу

Влада України оголошуали повітряну тривогу у столиці, Київській та Чернігівській областях.

Джерело: карта тривог

Деталі: Сирени почали лунати о 10:14 у Києві, а за дві хвилини поширилися на північні регіони України.

Це вже третя тривога з початку доби у Києві та області.

О 10:26 сирени почали вити у Запорізькій області.

В інших областях (за винятком Луганської, Донецької областе та Криму, де тривога оголошена постійно) наразі без тривог.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

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Оновлено: О 10:37 тривоги на півночі країни скасувували.

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