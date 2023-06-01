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Суркіс та Льовочкін літали у Відень, щоб зустрітись із Фірташем – джерела УП

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Четвер, 1 червня 2023, 11:27
Суркіс та Льовочкін літали у Відень, щоб зустрітись із Фірташем – джерела УП
скриншот УП

За інформацією джерел "Української правди" нардепи забороненої "ОПЗЖ" Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс навесні літали у Відень на зустріч із олігархом Дмитром Фірташем, якому українські правоохоронці оголосили підозру. 

Джерело: розслідування УП "Батальйон Монако 3"

Деталі: Журналісти УП зафіксували депутатів забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Сергія Льовочкіна та Григорія Суркіса, які у квітні 2023 року були у Ніцці (Франція). 

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За інформацією джерел УП у політичних колах, Суркіс і Льовочкін змогли отримати дозвіл на виїзд з України з офіційних причин - "задля депутатської діяльності".

У пресслужбі Льовочкіна УП відповіли, що він постійно проживає в Україні і лише двічі покидав країну - задля операції на коліні та у відрядження.

Після проведення офіційних зустрічей Льовочкін дійсно прилітав до аеропорту Ніцци для подальшого переїзду до клініки для післяопераційного контролю.

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скриншот УП

Водночас, спочатку Суркіс та Льовочкін відвідали Відень, де, за словами джерел УП в бізнесових колах, зустрічалися з олігархом Дмитром Фірташем. 

Суркіса також помітили в казино Монте-Карло (Монако). Mercedes Суркіса помічають біля казино регулярно. 

Іншому народному депутату від колишньої ОПЗЖ Вадиму Столару, за інформацією співрозмовників УП, також вдалося залишити країну. Він також опинився на Лазурному березі.

Столар орендує маєток на Кап-Ферра та їздить на Lamborghini Urus на чеських номерах.

 
Маєток Столара на Кап-Ферра
скриншот 

Нагадаємо: 

  • 15 травня Служба безпека України та Бюро економічної безпеки оголосили підозру бізнесмену Дмитру Фірташу та 8 топ-менеджерам його компаній. П’ятьом фігурантам, включно з самим олігархом та вищевказаним Тютюнником, підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. 
  • Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів.
  • Штучний дефіцит покривався за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За попередніми даними, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.

Теми: ЛьовочкінСуркісФірташ
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