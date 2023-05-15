Фірташ отримав підозру від СБУ і БЕБ. В компанії олігарха звинувачення заперечують

Служба безпека України та Бюро економічної безпеки заочно оголосили підозру бізнесмену Дмитру Фірташу.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, пресслужба СБУ, заява Group DF

Деталі: За даними УП, 15 травня правоохоронці вручають підозри самому Фірташу та 8 топ-менеджерам його компаній. Від ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха ("РГК", "Йє енергія") та облгазів.

Реклама:

За даними джерел, правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів.

Штучний дефіцит покривався за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За попередніми даними, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.

Оновлено: Пресслужба СБУ оприлюднила офіційну інформацію щодо підозри Фірташу та його соратникам.

ВІДЕО ДНЯ

Як свідчать матеріали слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі, зазначають в СБУ.



Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.



Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України.



При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів". За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.



У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували завдані для держави збитки.



Вказано, що в межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.



На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).



З них – п’ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Позиція іншої сторони: Пізніше пресслужба групи компаній Фірташа Group DF оприлюднила заяву, в якій наголосила, що "категорично спростовує всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ" проти бізнесів, топменеджерів та акціонера ерупи Дмитра Фірташа.

Як вважають у компанії, серія обшуків на підприємствах групи, кримінальні справи, підозри та звинувачення, про які повідомили в СБУ, "не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес групи".

Вказано, що компанія планує відстоювати інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах.

Що було раніше: У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.

Бюро економічної безпеки повідомляло, що працівники відомства за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах.

Екстрадиції Фірташа домагаються США, водночас завдяки щедрим фінансовим вливанням український олігарх зміг влитися до британського істеблішменту. Йому дозволили купити актив Міністерства оборони Великої Британії, і навіть не поцікавилися джерелом походження коштів.