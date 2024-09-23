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Льовочкін оформив опікунство над матір’ю

"Українська правда"Понеділок, 23 вересня 2024, 19:53
Льовочкін оформив опікунство над матір’ю
СЕРГІЙ ЛЬОВОЧКІН, СКРІНШОТ

Народний депутат від "Платформи за життя і мир" (раніше заборонена в Україні "ОПЗЖ") Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір’ю.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень, коментар Льовочкіна "Українській правді"

Деталі: У Єдиному державному реєстрі з’явилось рішення про те, що Льовочкін оформив опікунство над матір’ю по стану здоров’я. У коментарі "УП", він підтвердив, що матір хворіє вже кілька років. Оскільки його сестра перебуває за кордоном, опікунство оформили на нього. 

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Пряма мова Льовочкіна: "Мама хворіє вже кілька років. Раніше ми намагалися активно лікувати її за кордоном. Зараз прийняли консервативний сценарій, у ньому їй краще вдома. Сестра постійно мешкає за кордоном, я в Україні. Тому мама зараз більше на мені. Тому й документи по мамі всі на мені... Я і зараз, і далі планую жити і працювати в Україні".

Що відомо: Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

За даними УП, Сергій Льовочкін регулярно виїжджає за кордон.

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За інформацією джерел, нардепи забороненої "ОПЗЖ" Льовочкін та Григорій Суркіс навесні 2023 року літали у Відень на зустріч із олігархом Дмитром Фірташем. 

ЛьовочкінВерховна Рада
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