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Сирський про Бахмут: Це лише тимчасове затишшя, змінився формат операції

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 червня 2023, 11:58
Сирський про Бахмут: Це лише тимчасове затишшя, змінився формат операції
БАХМУТ, РАДІО СВОБОДА

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.

Джерело: Сирський в коментарі УП

Пряма мова: "Ситуація на Бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності. 

Тимчасово відбулася зміна формату операції, що повʼязане з виведенням підрозділів "Вагнера" та заміною їх на армійські та десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але, нажаль, це лише тимчасове затишшя". 

Деталі: Сирський, який перебуває у зоні бойових дій, підкреслив, що ворог прагне перехопити ініціативу, щоб не допустити українських контрнаступальних дій та самому перейти у наступ. 

Крім того, командувач повідомив, що Збройні сили України протягом минулих днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 червня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що значна частина його найманців вийшла з Бахмута. За його словами, повністю "вагнерівці" вийдуть з міста до 5 червня.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники зупинили наступальні дії у Бахмуті для перегрупування і заміни "вагнерівців" на регулярні війська, але водночас значно збільшили кількість артилерійських обстрілів міста.

Теми: Бахмутвійнаконтрнаступ
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