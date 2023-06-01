Сирський про Бахмут: Це лише тимчасове затишшя, змінився формат операції
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.
Джерело: Сирський в коментарі УП
Пряма мова: "Ситуація на Бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності.
Тимчасово відбулася зміна формату операції, що повʼязане з виведенням підрозділів "Вагнера" та заміною їх на армійські та десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але, нажаль, це лише тимчасове затишшя".
Деталі: Сирський, який перебуває у зоні бойових дій, підкреслив, що ворог прагне перехопити ініціативу, щоб не допустити українських контрнаступальних дій та самому перейти у наступ.
Крім того, командувач повідомив, що Збройні сили України протягом минулих днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку.
Що цьому передувало:
- 1 червня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що значна частина його найманців вийшла з Бахмута. За його словами, повністю "вагнерівці" вийдуть з міста до 5 червня.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники зупинили наступальні дії у Бахмуті для перегрупування і заміни "вагнерівців" на регулярні війська, але водночас значно збільшили кількість артилерійських обстрілів міста.