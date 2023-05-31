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Окупанти зупинили наступальні дії у Бахмуті, але посилили обстріли − Маляр

Ірина БалачукСереда, 31 травня 2023, 21:39
Окупанти зупинили наступальні дії у Бахмуті, але посилили обстріли − Маляр
ЗРУЙНОВАНИЙ БАХМУТ, ФОТО: 93-Я ОМБР ХОЛОДНИЙ ЯР

Російські загарбники зупинили наступальні дії у Бахмуті для перегрупування і заміни "вагнерівців" на регулярні війська, але водночас значно збільшили кількість артилерійських обстрілів міста.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "По суті, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена. Так здається по новинах, що там затишшя. Але це не можна називати затишшям. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він змінює інструменти. Кількість обстрілів сьогодні співмірна з часами найважчих боїв за Бахмут.

Росіяни зараз займаються перегрупуванням і заміною "вагнерівців" на регулярні війська, проте українські військові всіляко заважають їм це робити".

Деталі: За словами Маляр, під контролем сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині і захисники контролюють вхід у саме місто.

Заступниця міністра оборони також повідомила, що просування українських військ на флангах призупинилося декілька днів тому, але війська не стоять, а виконують інші військові задачі, спрямовані на підвищення боєздатності.

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"Обидві сторони готуються та посилюються до подальших дій. Боротьба за цей напрямок триває", − підсумувала Маляр.

Теми: БахмутвійнаМіноборони
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