ЗСУ призупинили просування на флангах, виконувались інші задачі – Сирський про Бахмут

Збройні сили України протягом минулих днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в коментарі УП

Пряма мова: "Протягом декількох минулих днів просування на флангах було призупинено, оскільки там виконувались інші важливі задачі. Командуванням нашого угруповання вживаються відповідні заходи, які спрямовані на відновлення боєздатності наших частин та зриву ворожих намірів (не допустити українських контрнаступальних дій та самим перейти в наступ - ред.)".

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Деталі: Крім того, Сирський повідомив, що ворог змінив формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.

Що цьому передувало:

31 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що просування українських військ на флангах призупинилося декілька днів тому, але війська не стоять, а виконують інші військові задачі, спрямовані на підвищення боєздатності.