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На нічну атаку по Києву Росія витратила до 17 млн доларів – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 червня 2023, 13:59
На нічну атаку по Києву Росія витратила до 17 млн доларів – ЗМІ
Руйнування в Києві, фото ДСНС

Росія витратила до 17 мільйонів доларів на нічну ракетну атаку на Київ, внаслідок якої троє людей загинули.

Джерело: медійний майданчик Сил оборони Military Media Center, створений на базі Міноборони 

Деталі: Росія випустила по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К" – усі збиті українською ППО. Одна ракета "Іскандер-М", за інформацією ЗМІ, коштує до 2 млн доларів США, вартість ракети "Іскандер-К" складає до 1 млн доларів США.

Таким чином, російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю витратили до 17 млн доларів.

Довідково: У червні 2022 року видання Forbes оцінило вартість однієї ракети "Іскандер" у 3 млн доларів.

Передісторія: 

  • Вночі ворог застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. Силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.
  • Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.

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Теми: ракетний ударгрошіРосіяКиїв
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