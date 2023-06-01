Пєсков заявив, що обстріли Бєлгородщини ніяк не впливають на війну

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що обстріли в Бєлгородській області ніяк не впливають на перебіг так званої "спецоперації", як в Росії називають війну проти України.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: За словами Пєскова, ситуація з обстрілами в Бєлгородській області ніяк не може вплинути на перебіг "спецоперації" загалом.

При цьому він заявив, що не може нічого розповісти про "нюанси".

Щодо евакуації, то Пєсков сказав, що над цим працює регіональна влада, яка постійно перебуває на зв'язку із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо:

1 червня 2023 року "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" заявили, що проводять ще одну операцію на території Росії.

Бійці записали відеозвернення та повідомили, що йдуть у Шебєкінському напрямку (Бєлгородська область).