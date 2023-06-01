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Укриття в Києві будуть відчинені постійно – КМДА

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 червня 2023, 17:18
Укриття в Києві будуть відчинені постійно – КМДА
Скрін з пресбрифінгу

У КМДА повідомили, що не мають іншого виходу, крім як тримати укриття в місті постійно відчиненими.

Джерело: директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука на пресбрифінгу 1 червня 

Пряма мова: "Сьогодні вже прийнято рішення, щоб вони (укриття - ред.) були відчинені постійно. До цього були розмови про те, що ми не можемо тримати їх постійно відчиненими, тому що там були зроблені ремонтні роботи. Безхатьки будуть організовувати собі там притулок… 

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Але ми не маємо іншого виходу, крім як тримати їх постійно у відкритому стані. Тому що останні кілька днів ми почали отримувати удари балістичними ракетами".

Деталі: Ткачук запевнив, що перевірки бомбосховищ відбуваються з 2014 року. За його словами, за цей час в місті перевірено майже 13 тисяч підвальних приміщень, однак лише близько 3,5 тисячі відповідали первинним вимогам для використання їх як захисних споруд.

Ткачук також повідомив, що останнє сховище в Києві будували у 1985 році.

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Що було раніше: Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив. Прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрите укриття.

Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) через закриті бомбосховища під час нічної ракетної атаки на столицю.

Теми: Київобстріл
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