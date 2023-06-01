Укриття в Києві будуть відчинені постійно – КМДА

У КМДА повідомили, що не мають іншого виходу, крім як тримати укриття в місті постійно відчиненими.

Джерело: директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука на пресбрифінгу 1 червня

Пряма мова: "Сьогодні вже прийнято рішення, щоб вони (укриття - ред.) були відчинені постійно. До цього були розмови про те, що ми не можемо тримати їх постійно відчиненими, тому що там були зроблені ремонтні роботи. Безхатьки будуть організовувати собі там притулок…

Але ми не маємо іншого виходу, крім як тримати їх постійно у відкритому стані. Тому що останні кілька днів ми почали отримувати удари балістичними ракетами".

Деталі: Ткачук запевнив, що перевірки бомбосховищ відбуваються з 2014 року. За його словами, за цей час в місті перевірено майже 13 тисяч підвальних приміщень, однак лише близько 3,5 тисячі відповідали первинним вимогам для використання їх як захисних споруд.

Ткачук також повідомив, що останнє сховище в Києві будували у 1985 році.

Що було раніше: Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив. Прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрите укриття.

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Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) через закриті бомбосховища під час нічної ракетної атаки на столицю.