У лікарні, де не відкрили укриття, проходять слідчі дії − прокуратура

Прокуратура проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрите укриття.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді", мер Києва Віталій Кличко у Telegram, МВС у Telegram

Пряма мова Максимець: "Просто зараз у медзакладі Деснянського району, в якому не відкрили людям двері укриття, проводяться слідчі дії. Деснянською окружною прокуратурою вже внесено відомості до ЄРДР за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки".

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Деталі: За словами Максимець, наразі допитують службових осіб вказаного медзакладу, які відповідальні за експлуатацію та утримання укриття, щоб встановити, хто безпосереднього відповів за відкриття сховища під час оголошення тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко у Telegram також повідомив, що на місце виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки, які зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.



Пряма мова мера столиці: "Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно".

Деталі: Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) через закриті бомбосховища під час нічної ракетної атаки на столицю.



Пряма мова Клименка: "У межах розслідування знайдемо та притягнемо до відповідальності усіх винних осіб. Крім того, ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни".

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Поліція також додатково відкрила провадження за ч. 3 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці). Зараз тривають слідчі дії.

Що було раніше: Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

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