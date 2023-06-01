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"Може бути нокаут": Зеленський прокоментував закрите укриття в Києві

Євген КізіловЧетвер, 1 червня 2023, 20:23
Може бути нокаут: Зеленський прокоментував закрите укриття в Києві
Зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський натякнув на неприємні наслідки для мера Києва Віталія Кличка, якщо підтвердиться, що в столиці через закрите бомбосховище загинули люди.

Джерело: Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Молдові

Деталі: Журналісти запитали президента, хто буде відповідати, якщо підтвердиться інформація про загибель від ворожого удару трьох киян через зачинене укриття.

Пряма мова Зеленського: "Відповідатимуть всі, реакція буде тверда… Нам Росії, цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще і внутрішні… Сказав би (хто конкретно відповідатиме), (але) багато журналістів, сказав би, є слово, крутиться, але не можу…"

Більше деталей: Після цього Зеленський ніби завершив відповідь, і його прес-секретар почав оголошувати закінчення прес-конференції. І тут раптом президент повернувся до журналіста і додав: "Сказав би так: Може бути нокаут".

Оновлено: Пізніше у своєму традиційному вечірньому відеозверненні Зеленський згадав про цей випадок. Він наголосив, що забезпечувати людей укриттями – це обов'язок місцевої влади. І якщо цей обов'язок не виконується, ними мають зайнятися правоохоронні органи.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина. За даними "Суспільного", усі вони в той час прямували до укриття.
  • У зв’язку з цими заявами прокуратура та поліція прийшли з обшуками до Київської міської адміністрації.
  • Також правоохоронці провели обшуки у медзакладі, де під час тривоги і обстрілів було закрите бомбосховище, а також у будівлі Деснянської РДА.
  • Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки".

Теми: ЗеленськийВіталій КличкоКиївобстріл
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