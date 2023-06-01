Закрите укриття у Києві: правоохоронці прийшли з обшуками у КМДА
Київська міська прокуратура та поліція проводять обшуки у Київській міській адміністрації у зв’язку з заявами мешканців про закрите укриття під час нічної атаки росіян, у результаті чого загинули 3 людей.
Джерело: речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Максимець: "Наразі тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров‘я".
Деталі: Раніше правоохоронці провели обшуки у медзакладі, де під час тривоги і обстрілів було закрите бомбосховище, а також у будівлі Деснянської РДА.
Чому це важливо: Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.
Прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрите укриття.
Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).
Лише 2 тижні тому, в середині травня, під час масованої атаки росіян столичні жителі масово скаржилися на закриті укриття.
17 травня очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що у Києві перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.
"Українська правда" вранці 1 червня звернулась до КМДА з запитом, чи була проведена робота з перевірки, який відсоток укриттів перевірили і які загалом результати цієї перевірки. Відповідь оприлюднимо відразу після отримання.
Передісторія:
- Уночі 1 червня внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.
- Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі ворог знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. За попередніми даними, силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.