Закрите укриття у Києві: правоохоронці прийшли з обшуками у КМДА

Місце, де упали обломки ракети і загинули люди. Фото Радіо Свобода

Київська міська прокуратура та поліція проводять обшуки у Київській міській адміністрації у зв’язку з заявами мешканців про закрите укриття під час нічної атаки росіян, у результаті чого загинули 3 людей.

Джерело: речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Максимець: "Наразі тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров‘я".

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Деталі: Раніше правоохоронці провели обшуки у медзакладі, де під час тривоги і обстрілів було закрите бомбосховище, а також у будівлі Деснянської РДА.

Чому це важливо: Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

Прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрите укриття.

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Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Лише 2 тижні тому, в середині травня, під час масованої атаки росіян столичні жителі масово скаржилися на закриті укриття.

17 травня очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що у Києві перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.

"Українська правда" вранці 1 червня звернулась до КМДА з запитом, чи була проведена робота з перевірки, який відсоток укриттів перевірили і які загалом результати цієї перевірки. Відповідь оприлюднимо відразу після отримання.

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