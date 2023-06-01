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Зачинене укриття в Києві: правоохоронці затримали 4 людей

Валентина Романенко, Олена РощінаЧетвер, 1 червня 2023, 21:17
Зачинене укриття в Києві: правоохоронці затримали 4 людей
Сумнозвісне укриття у Києві, фото поліції

У межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття в Києві 1 червня правоохоронці затримали чотирьох осіб: першу заступницю голови Деснянської райдержадміністрації, директора лікарні та його заступника з технічних питань, а також охоронця поліклініки.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури і столичної поліції, "Суспільне"

Деталі: Трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), охоронцю – в залишенні в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 ККУ). 

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Керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов розповів у коментарі для "Суспільне", що медичне освідування охоронця показало, що він був тверезим.

Поліція проводить першочергові слідчі дії та з’ясовує причетність кожного з 4-х до трагічної події, коли поблизу укриття загинули й були поранені кияни.

 
 
 
 

Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття. 

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Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. 

Крім того, Служба безпеки України розслідує злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України: порушення Росією законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. 

Що передувало: У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. 

Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. 

Теми: Київвійнаполіціяпрокуратура
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