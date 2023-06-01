33, 34 та 9 років − поліція розповіла про загиблих у Києві внаслідок російської атаки "Іскандерами"

Троє людей, серед яких 9-річна дитина, загинули у результаті нічної атаки росіян 1 червня, ще 11 людей дістали поранення. Росіяни випустили по Україні сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

Джерело: поліція Києва у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно поліція: " Внаслідок обстрілів окупантів медустанови у Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір з 9-річною донькою (уточнена інформація, спершу поліція повідомляла про 11-річну загиблу дитину − ред.). Ще одинадцять громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості".

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Фото поліції

Деталі: Також у кількох районах столиці пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі. Поліцейські документують наслідки ворожої атаки.

фото поліції

Вранці Повітряні сили уточнили, що російські війська випустили по Україні сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К". Зазначається, що усі 10 цілей збили.

Повітряні сили зазначили, що під час атаки балістичними та крилатими ракетами наземного базування є дуже мало часу на те, щоб сховатися в укриття.

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Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

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