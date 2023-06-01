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33, 34 та 9 років − поліція розповіла про загиблих у Києві внаслідок російської атаки "Іскандерами"

Ірина БалачукЧетвер, 1 червня 2023, 08:42
33, 34 та 9 років − поліція розповіла про загиблих у Києві внаслідок російської атаки Іскандерами
Фото поліції

Троє людей, серед яких 9-річна дитина, загинули у результаті нічної атаки росіян 1 червня, ще 11 людей дістали поранення. Росіяни випустили по Україні сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".  

Джерело: поліція Києва у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно поліція: " Внаслідок обстрілів окупантів медустанови у Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір з 9-річною донькою (уточнена інформація, спершу поліція повідомляла про 11-річну загиблу дитину − ред.). Ще одинадцять громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості". 

 
Фото поліції

Деталі: Також у кількох районах столиці пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі. Поліцейські документують наслідки ворожої атаки. 

 
фото поліції

Вранці Повітряні сили уточнили, що російські війська випустили по Україні сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К". Зазначається, що усі 10 цілей збили.

Повітряні сили зазначили, що під час атаки балістичними та крилатими ракетами наземного базування є дуже мало часу на те, щоб сховатися в укриття.

Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі ворог знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. За попередніми даними, силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.
  • Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.

Теми: Київвійнажертвидіти
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