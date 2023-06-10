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У G7 назвали Україні три пріоритети для антикорупційної і судової реформ

"Європейська правда"Субота, 10 червня 2023, 08:34

Посли країн G7 представили ключові рекомендації для України щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи, у яких визначені три приорітети, до яких Києву слід докласти першочергових зусиль протягом наступних 3 місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

У рекомендаціях, оприлюднених 9 червня, визначені три сфери, яким Україні радять приділити ключову увагу до 30 вересня 2023 року. 

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Цими пріоритетами у G7 визначили: відновлення вимоги декларування майна та фінансування політичних партій; посилення НАБУ та САП; забезпечення конституційного правосуддя.

Пріоритет перший. Відновити обов’язок державних службовців, крім мобілізованих і безпосередньо залучених до бойових дій, подавати та оприлюднювати свої декларації про майновий стан і доходи під час воєнного стану;

відновити перевірку Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацій про майновий стан і доходи; забезпечити публічний доступ до декларацій про активи з відповідними редагуванням положень про безпеку;

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відновити вимоги щодо звітності фінансування політичних партій із відповідним редагуванням положень про безпеку. 

Пріоритет другий. Прийняти нові законодавчі акти спрямовані на вдосконалення процедур відбору керівника та ключових посадових осіб САП, посилити спроможність регулювати її організаційну діяльність, зокрема бюджетну та штатну, а також створити механізми дисциплінарної відповідальності та підзвітності керівництва САП шляхом запровадження окремої дисциплінарної комісії та незалежної ревізійної комісії, узгодження функцій керівника та в.о. 

Посилити інституційну незалежність і спроможність НАБУ, у тому числі шляхом вдосконалення законодавчої та нормативної бази шляхом збільшення штатної чисельності та забезпечення належного фінансування, забезпечення можливостей незалежного прослуховування телефонних розмов і створення інституту судової експертизи при НАБУ.

Пріоритет третій. Прийняти та запровадити законодавство щодо прозорого відбору суддів Конституційного Суду України на меритократичній основі, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професіоналізму кандидатів відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Посли країн "Групи семи" в Україні закликали Верховну раду відновити електронне декларування, яке було призупинене з початком війни, на початку лютого 2023 року.

Теми: реформисудкорупціяG7
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