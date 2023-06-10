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В G7 назвали Украине три приоритета для антикоррупционной и судебной реформ

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 08:34

Послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы, в которых определены три приоритета, к которым Киеву следует приложить первоочередные усилия в течение следующих 3 месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда". 

В рекомендациях, обнародованных 9 июня, определены три сферы, которым Украине советуют уделить ключевое внимание до 30 сентября 2023 года. 

Этими приоритетами в G7 определили: восстановление требования декларирования имущества и финансирования политических партий; усиление НАБУ и САП; обеспечение конституционного правосудия.

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Приоритет первый. Восстановить обязанность государственных служащих, кроме мобилизованных и непосредственно привлеченных к боевым действиям, подавать и обнародовать свои декларации об имущественном состоянии и доходах во время военного положения;

восстановить проверку Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) деклараций об имущественном состоянии и доходах; обеспечить публичный доступ к декларациям об активах с соответствующим редактированием положений о безопасности;

восстановить требования по отчетности финансирования политических партий с соответствующим редактированием положений о безопасности. 

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Приоритет второй. Принять новые законодательные акты, направленные на совершенствование процедур отбора руководителя и ключевых должностных лиц САП, усилить способность регулировать ее организационную деятельность, в частности бюджетную и штатную, а также создать механизмы дисциплинарной ответственности и подотчетности руководства САП путем введения отдельной дисциплинарной комиссии и независимой ревизионной комиссии, согласования функций руководителя и и.о. 

Усилить институциональную независимость и способность НАБУ, в том числе путем совершенствования законодательной и нормативной базы путем увеличения штатной численности и обеспечения надлежащего финансирования, обеспечения возможностей независимого прослушивания телефонных разговоров и создания института судебной экспертизы при НАБУ/

Приоритет третий. Принять и ввести законодательство по прозрачному отбору судей Конституционного Суда Украины на меритократической основе, включая процесс предварительного отбора на основе оценки добропорядочности и профессионализма кандидатов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Послы стран "Группы семи" в Украине призвали Верховную Раду возобновить электронное декларирование, которое было приостановлено с началом войны, в начале февраля 2023 года.

Темы: реформысудкоррупцияG7
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