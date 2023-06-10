Заступник Орбана: Україні мала б подякувати за звільнення полонених за посередництва РПЦ

Угорський віцепрем'єр-міністр Жолт Шем’єн відреагував на виклик до МЗС України тимчасового повіреного Угорщини після того, як Будапешт та Москва домовились про передачу 11 українських військовополонених без відома Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Mandiner, яке отримало коментар Шем’єна.

Заступник прем’єра Віктора Орбана сказав, що Україні варто було б подякувати Угорщині.

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"Одинадцять закарпатців вже не військовополонені в Угорщині, а вільні люди. Якби я був представником України, я б сказав спасибі за це", – заявив Шем’єн.

Нагадаємо, Російська православна церква повідомила, що 8 червня "у рамках міжцерковного співробітництва" і на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях на боці України.

Пізніше угорський віцепрем’єр Шем’єн, який курував домовленості з росіянами, підтвердив цю інформацію.

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У МЗС України заявили, що український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. До міністерства для пояснень запросили тимчасового повіреного Угорщини.

Водночас у МЗС наголосили, що звільнення українських військовополонених – це "завжди гарна новина".