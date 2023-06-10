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Заместитель Орбана: Украине стоило бы поблагодарить за освобождение пленных при посредничестве РПЦ

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 09:04

Венгерский вице-премьер-министр Жолт Шемьен отреагировал на вызов в МИД Украины временного поверенного Венгрии после того, как Будапешт и Москва договорились о передаче 11 украинских военнопленных без ведома Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Mandiner, которое получило комментарий Шемьена.

Заместитель премьера Виктора Орбана сказал, что Украине стоило бы поблагодарить Венгрию. 

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"Одиннадцать закарпатцев уже не военнопленные в Венгрии, а свободные люди. Если бы я был представителем Украины, я бы сказал спасибо за это", – заявил Шемьен.

Напомним, Российская православная церковь сообщила, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества" и по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

Позже венгерский вице-премьер Шемьен, который курировал договоренности с россиянами, подтвердил эту информацию.

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В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. В министерство для объяснений пригласили временного поверенного Венгрии. 

В то же время в МИД подчеркнули, что освобождение украинских военнопленных – это "всегда хорошая новость".

Темы: пленныеВенгриявойна
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