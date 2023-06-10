Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Анкарі стався вибух на заводі з виробництва ракет: 5 загиблих

"Європейська правда"Субота, 10 червня 2023, 12:18

В Туреччині у результаті вибуху на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин загинули п'ятеро робітників.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише "Європейська правда".

Вибух стався рано вранці в суботу в районі Ельмадаг, на околиці столиці Анкари. 

Реклама:

"На заводі ракетно-вибухових речовин в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 наших працівників. Було розпочато судове та адміністративне розслідування", – повідомили в Міноборони.

ВІДЕО ДНЯ

За даними агентства Anadolu, вранці після пожежі на заводі стався вибух, у результаті якого були постраждалі. Після звуку вибуху в районі Ельмадаг в Анкарі здійнявся дим.

На завод були направлені пожежники та швидка допомога.

Стан деяких постраждалих, яких карети швидкої допомоги доправили до сусідніх лікарень, оцінили як важкий.

Перед заводом зібралися родичі працівників. Причину вибуху з'ясовують.

Теми: Туреччиназброявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: