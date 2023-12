В Анкарі стався вибух на заводі з виробництва ракет: 5 загиблих

В Туреччині у результаті вибуху на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин загинули п'ятеро робітників.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише "Європейська правда".

Вибух стався рано вранці в суботу в районі Ельмадаг, на околиці столиці Анкари.

"На заводі ракетно-вибухових речовин в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 наших працівників. Було розпочато судове та адміністративне розслідування", – повідомили в Міноборони.

