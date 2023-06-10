В Анкарі стався вибух на заводі з виробництва ракет: 5 загиблих

В Туреччині у результаті вибуху на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин загинули п'ятеро робітників.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише "Європейська правда".

Вибух стався рано вранці в суботу в районі Ельмадаг, на околиці столиці Анкари.

"На заводі ракетно-вибухових речовин в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 наших працівників. Було розпочато судове та адміністративне розслідування", – повідомили в Міноборони.

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There is an explosion in Turkiye Missile factory in Ankara,5 killed. pic.twitter.com/py5YCz7RIn — Mahboob Ahmad (@Mahboobahmad110) June 10, 2023

За даними агентства Anadolu, вранці після пожежі на заводі стався вибух, у результаті якого були постраждалі. Після звуку вибуху в районі Ельмадаг в Анкарі здійнявся дим.

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На завод були направлені пожежники та швидка допомога.

Стан деяких постраждалих, яких карети швидкої допомоги доправили до сусідніх лікарень, оцінили як важкий.

Перед заводом зібралися родичі працівників. Причину вибуху з'ясовують.