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В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет: 5 погибших

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 12:18

В Турции в результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ погибли пятеро рабочих.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел рано утром в субботу в районе Эльмадаг, на окраине столицы Анкары. 

"На заводе ракетно-взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших работников. Было начато судебное и административное расследование", – сообщили в Минобороны.

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По данным агентства Anadolu, утром после пожара на заводе произошел взрыв, в результате которого были пострадавшие. После звука взрыва в районе Эльмадаг в Анкаре поднялся дым.

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На завод были направлены пожарные и скорая помощь.

Состояние некоторых пострадавших, которых кареты скорой помощи доставили в соседние больницы, оценили как тяжелое.

Перед заводом собрались родственники работников. Причину взрыва выясняют.

Темы: Турцияоружиевзрыв
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