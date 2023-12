В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет: 5 погибших

В Турции в результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ погибли пятеро рабочих.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел рано утром в субботу в районе Эльмадаг, на окраине столицы Анкары.

"На заводе ракетно-взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших работников. Было начато судебное и административное расследование", – сообщили в Минобороны.

