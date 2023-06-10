Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет: 5 погибших

"Европейская правда"Суббота, 10 июня 2023, 12:18

В Турции в результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ погибли пятеро рабочих.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел рано утром в субботу в районе Эльмадаг, на окраине столицы Анкары. 

Реклама:

"На заводе ракетно-взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших работников. Было начато судебное и административное расследование", – сообщили в Минобороны.

ВИДЕО ДНЯ

По данным агентства Anadolu, утром после пожара на заводе произошел взрыв, в результате которого были пострадавшие. После звука взрыва в районе Эльмадаг в Анкаре поднялся дым.

На завод были направлены пожарные и скорая помощь.

Состояние некоторых пострадавших, которых кареты скорой помощи доставили в соседние больницы, оценили как тяжелое.

Перед заводом собрались родственники работников. Причину взрыва выясняют.

Темы: Турцияоружиевзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: