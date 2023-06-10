У Києві підтоплення внаслідок сильної зливи – Кличко
Субота, 10 червня 2023, 17:22
Внаслідок сильної зливи у суботу в Києві сталося підтоплення ділянок доріг на кількох вулицях.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Дослівно: "Сильна злива в столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Ташкентській, Грузинській, Сергієнка, Драгоманова, Вересневій та у районі станції метро "Лівобережна".
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Дорожні служби "Київавтодору" працюють на місцях підтоплень".
Деталі: Кличко додав, що надзвичайних подій через зливу на даний час не трапилось.
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Пізніше мер повідомив, що злива в Києві вщухає.
"Заходи з ліквідації підтоплень, що виникли на ділянках доріг та тротуарів у кількох районах столиці, тривають. Вода сходить. Гідротехнічні служби працюють і чергують в усіх районах столиці", - написав він.