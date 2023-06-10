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В Киеве подтопления в результате сильного ливня – Кличко

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 17:22
В Киеве подтопления в результате сильного ливня – Кличко
Виталий Кличко, фото из Facebook

В результате сильного ливня в субботу в Киеве произошло подтопление участков дорог на нескольких улицах.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Вересневой и в районе станции метро "Левобережная".

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Дорожные службы "Киевавтодора" работают на местах подтоплений".

Детали: Кличко добавил, что чрезвычайных происшествий из-за ливня в настоящее время не произошло.

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Позже мэр сообщил, что ливень в Киеве утихает.

"Мероприятия по ликвидации подтоплений, возникших на участках дорог и тротуаров в нескольких районах столицы, продолжаются. Вода сходит. Гидротехнические службы работают и дежурят во всех районах столицы", - написал он.

Темы: КиевВиталий Кличко
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