В Киеве подтопления в результате сильного ливня – Кличко
В результате сильного ливня в субботу в Киеве произошло подтопление участков дорог на нескольких улицах.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Дословно: "Сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Вересневой и в районе станции метро "Левобережная".
Дорожные службы "Киевавтодора" работают на местах подтоплений".
Детали: Кличко добавил, что чрезвычайных происшествий из-за ливня в настоящее время не произошло.
Позже мэр сообщил, что ливень в Киеве утихает.
"Мероприятия по ликвидации подтоплений, возникших на участках дорог и тротуаров в нескольких районах столицы, продолжаются. Вода сходит. Гидротехнические службы работают и дежурят во всех районах столицы", - написал он.