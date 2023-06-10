Прем'єр Канади виступив у Верховній Раді – нардеп
Субота, 10 червня 2023, 18:28
Прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо у суботу виступив у Верховній Раді України.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Також на виступі була присутня заступниця премʼєра Канади Христина Фріланд та уряд України у повному складі.
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Дослівно: "Головні тези:
- Ви воюєте не тільки за своє виживання, а за все. За демократію та свободу. Світ не може недооцінювати важливість моменту та вашої боротьби. Ви воюєте за себе, за свою мову, за свої домівки, але також за майбутнє всіх нас.
- Ваша перемога буде в книгах історії і ви визначаєте майбутнє 21-го століття.
- Канада буде з вами скільки треба і на скільки треба. Ви не здаєтесь, і тому ми не здамося.
- Сьогодні ми анонсували 400 млн $ для воєнної підтримки, і Канада буде частиною коаліції для тренування ваших пілотів.
- Це має бути вибір України, як захищати себе, Канада буде підтримувати вступ України у НАТО.
- Ми хочемо миру, але хочемо його на українських умовах. РФ має покинути всю територію України.
- Ми передаємо конфіскований російській літак (АН-124) Україні.
- Дякую за те, що залишаєтесь чемпіонами і захисниками демократії кожен день!
Закінчив фразою "Слава Україні!".