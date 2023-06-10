Прем'єр Канади виступив у Верховній Раді – нардеп

Прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо у суботу виступив у Верховній Раді України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Також на виступі була присутня заступниця премʼєра Канади Христина Фріланд та уряд України у повному складі.

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Дослівно: "Головні тези:

Ви воюєте не тільки за своє виживання, а за все. За демократію та свободу. Світ не може недооцінювати важливість моменту та вашої боротьби. Ви воюєте за себе, за свою мову, за свої домівки, але також за майбутнє всіх нас.

Ваша перемога буде в книгах історії і ви визначаєте майбутнє 21-го століття.

Канада буде з вами скільки треба і на скільки треба. Ви не здаєтесь, і тому ми не здамося.

Сьогодні ми анонсували 400 млн $ для воєнної підтримки, і Канада буде частиною коаліції для тренування ваших пілотів.

Це має бути вибір України, як захищати себе, Канада буде підтримувати вступ України у НАТО.

Ми хочемо миру, але хочемо його на українських умовах. РФ має покинути всю територію України.

Ми передаємо конфіскований російській літак (АН-124) Україні.

Дякую за те, що залишаєтесь чемпіонами і захисниками демократії кожен день!

Закінчив фразою "Слава Україні!".