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Прем'єр Канади виступив у Верховній Раді – нардеп

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 18:28
Прем'єр Канади виступив у Верховній Раді – нардеп
Верховна Рада, фото Getty Images

Прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо у суботу виступив у Верховній Раді України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Також на виступі була присутня заступниця премʼєра Канади Христина Фріланд та уряд України у повному складі.

Дослівно: "Головні тези:

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  • Ви воюєте не тільки за своє виживання, а за все. За демократію та свободу. Світ не може недооцінювати важливість моменту та вашої боротьби. Ви воюєте за себе, за свою мову, за свої домівки, але також за майбутнє всіх нас.
  • Ваша перемога буде в книгах історії і ви визначаєте майбутнє 21-го століття.
  • Канада буде з вами скільки треба і на скільки треба. Ви не здаєтесь, і тому ми не здамося.
  • Сьогодні ми анонсували 400 млн $ для воєнної підтримки, і Канада буде частиною коаліції для тренування ваших пілотів.
  • Це має бути вибір України, як захищати себе, Канада буде підтримувати вступ України у НАТО.
  • Ми хочемо миру, але хочемо його на українських умовах. РФ має покинути всю територію України.
  • Ми передаємо конфіскований російській літак (АН-124) Україні.
  • Дякую за те, що залишаєтесь чемпіонами і захисниками демократії кожен день!

Закінчив фразою "Слава Україні!".

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Теми: КанадаВерховна Рада
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