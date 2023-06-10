Премьер Канады выступил в Верховной Раде – нардеп
Суббота, 10 июня 2023, 18:28
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу выступил в Верховной Раде Украины.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Также на выступлении присутствовала заместитель премьера Канады Кристина Фриланд и правительство Украины в полном составе.
Дословно: "Главные тезисы:
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- Вы воюете не только за свое выживание, а за все. За демократию и свободу. Мир не может недооценивать важность момента и вашей борьбы. Вы воюете за себя, за свой язык, за свои дома, но также за будущее всех нас.
- Ваша победа будет в книгах истории и вы определяете будущее 21-го века.
- Канада будет с вами сколько надо и на сколько надо. Вы не сдаетесь, и поэтому мы не сдадимся.
- Сегодня мы анонсировали 400 млн $ для военной поддержки, и Канада будет частью коалиции для тренировки ваших пилотов.
- Это должен быть выбор Украины, как защищать себя, Канада будет поддерживать вступление Украины в НАТО.
- Мы хотим мира, но хотим его на украинских условиях. РФ должна покинуть всю территорию Украины.
- Мы передаем конфискованный российский самолет (АН-124) Украине.
- Спасибо за то, что остаетесь чемпионами и защитниками демократии каждый день!
Закончил фразой "Слава Украине!".
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