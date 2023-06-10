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Премьер Канады выступил в Верховной Раде – нардеп

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 18:28
Премьер Канады выступил в Верховной Раде – нардеп
Верховная Рада, фото Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу выступил в Верховной Раде Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Также на выступлении присутствовала заместитель премьера Канады Кристина Фриланд и правительство Украины в полном составе.

Дословно: "Главные тезисы:

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  • Вы воюете не только за свое выживание, а за все. За демократию и свободу. Мир не может недооценивать важность момента и вашей борьбы. Вы воюете за себя, за свой язык, за свои дома, но также за будущее всех нас.
  • Ваша победа будет в книгах истории и вы определяете будущее 21-го века.
  • Канада будет с вами сколько надо и на сколько надо. Вы не сдаетесь, и поэтому мы не сдадимся.
  • Сегодня мы анонсировали 400 млн $ для военной поддержки, и Канада будет частью коалиции для тренировки ваших пилотов.
  • Это должен быть выбор Украины, как защищать себя, Канада будет поддерживать вступление Украины в НАТО.
  • Мы хотим мира, но хотим его на украинских условиях. РФ должна покинуть всю территорию Украины.
  • Мы передаем конфискованный российский самолет (АН-124) Украине.
  • Спасибо за то, что остаетесь чемпионами и защитниками демократии каждый день!

Закончил фразой "Слава Украине!".

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Темы: КанадаВерховная Рада
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