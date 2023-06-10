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Верховна Рада схвалила збільшення відпусток військовим

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 18:52
Верховна Рада схвалила збільшення відпусток військовим
українські військові, фото Генштабу ЗСУ

Верховна Рада на засіданні у суботу ухвалила законопроєкт щодо збільшення відпусток військовим.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, нардеп Роман Костенко у коментарі УП

Дослівно: "Рада підтримала #9378 щодо відпусток військовим.

Згідно з ним, військовим надається відпустка 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

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Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців".

Деталі: "За" ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 270 депутатів.

Нардеп додав, що прийнятий законопроєкт є частиною законопроекту #9342, що стосувався виплат військовим, але його розгляд затягується до липня.

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"До другого читання у основному законопроекті (#9342) була також норма про відпустку курсантів (20 днів літня +10 днів зимова), але цих норм в прийнятому сьогодні #9378 немає", - пояснив Железняк.

Нардеп Роман Костенко у коментарі УП зазначив, що спочатку під час дії воєнного стану відпустка взагалі не передбачалася.

"Це ми вже минулого року прийняли, що командир може надавати 10 діб відпустки. Це необов’язково, може й не надавати. А зараз збільшили до 30-ти", - сказав він.

Що передувало: У березні омбудсмен пояснював, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Кожна з них могла тривати не більше 10 днів. Частина щорічної основної відпустки могла бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Теми: Верховна РадаЗбройні сили
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