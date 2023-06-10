Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Верховная Рада одобрила увеличение отпусков военным

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 18:52
Верховная Рада одобрила увеличение отпусков военным
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Верховная Рада на заседании в субботу приняла законопроект об увеличении отпусков военным.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, нардеп Роман Костенко в комментарии УП

Дословно: "Рада поддержала #9378 об отпусках военным.

Реклама:

Согласно ему, военным предоставляется отпуск 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих".

Детали: "За" принятие законопроекта в целом проголосовали 270 депутатов.

ВИДЕО ДНЯ

Нардеп добавил, что принятый законопроект является частью законопроекта #9342, который касался выплат военным, но его рассмотрение затягивается до июля.

"Ко второму чтению в основном законопроекте (#9342) была также норма об отпуске курсантов (20 дней летний +10 дней зимний), но этих норм в принятом сегодня #9378 нет", - пояснил Железняк.

Нардеп Роман Костенко в комментарии УП отметил, что сначала во время действия военного положения отпуск вообще не предусматривался.

"Это мы уже в прошлом году приняли, что командир может предоставлять 10 суток отпуска. Это необязательно, может и не предоставлять. А сейчас увеличили до 30-ти", - сказал он.

Что предшествовало: В марте омбудсмен объяснял, что во время действия военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Каждый из них мог длиться не более 10 дней. Часть ежегодного основного отпуска могла быть предоставлена один раз в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Темы: Верховная РадаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Верховная Рада
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: