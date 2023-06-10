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Верховная Рада одобрила увеличение отпусков военным

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 18:52
Верховная Рада одобрила увеличение отпусков военным
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Верховная Рада на заседании в субботу приняла законопроект об увеличении отпусков военным.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, нардеп Роман Костенко в комментарии УП

Дословно: "Рада поддержала #9378 об отпусках военным.

Согласно ему, военным предоставляется отпуск 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

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Детали: "За" принятие законопроекта в целом проголосовали 270 депутатов.

Нардеп добавил, что принятый законопроект является частью законопроекта #9342, который касался выплат военным, но его рассмотрение затягивается до июля.

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"Ко второму чтению в основном законопроекте (#9342) была также норма об отпуске курсантов (20 дней летний +10 дней зимний), но этих норм в принятом сегодня #9378 нет", - пояснил Железняк.

Нардеп Роман Костенко в комментарии УП отметил, что сначала во время действия военного положения отпуск вообще не предусматривался.

"Это мы уже в прошлом году приняли, что командир может предоставлять 10 суток отпуска. Это необязательно, может и не предоставлять. А сейчас увеличили до 30-ти", - сказал он.

Что предшествовало: В марте омбудсмен объяснял, что во время действия военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Каждый из них мог длиться не более 10 дней. Часть ежегодного основного отпуска могла быть предоставлена один раз в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Темы: Верховная РадаВооруженные силы
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