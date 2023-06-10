ВР продлила переходный период на украинский для школ с языками стран ЕС
Верховная Рада одобрила законопроект №9332 о продлении перехода на украинский язык школ, в которых преподавание ведется на одном из языков стран ЕС, до 1 сентября 2024 года.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, карточка законопроекта на сайте ВР
Дословно: "Парламент одобрил #9332 о продлении перехода на украинский язык школ (которые преподают на языке одной из стран ЕС) на один год, то есть до 1 сентября 2024-го".
Детали: За принятие законопроекта в целом проголосовало 262 народных депутата.
Как отмечается на сайте парламента, законопроект вносит изменения в заключительные и переходные положения закона "Об образовании".
Теперь в нем говорится, что "лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего национального меньшинства, до 1 сентября 2024 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".
Ранее закон "Об образовании" определял такой переходный срок до 1 сентября 2023 года.
Предыстория:
- В марте в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем в двусторонних отношениях.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы на Закарпатье в опасности".
- Венгрия не стала блокировать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Однако в целом Будапешт не снимал своих претензий к закону об образовании и "притеснениям венгров Закарпатья" и до недавнего времени успешно блокировал политические встречи Украина-НАТО, пока на днях Альянс процедурным способом не обошел венгерское вето (и, похоже, продолжит это делать в дальнейшем).