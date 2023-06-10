На Львівщині через опади підтопило селище, врятовано 20 людей

підтоплення у Східниці, фото з Telegram Козицького

На Львівщині через сильні опади вийшла з берегів р. Східничанка, внаслідок чого підтоплені десятки домогосподарств у смт. Східниця Дрогобицького району.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, ДСНС Львівської області, поліція Львівщини

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Дослівно Козицький: "Внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств в смт. Східниця Дрогобицького району. Задіяні всі екстрені служби".

Деталі: Як повідомляє ДСНС Львівщини, у суботу близько 18:30 внаслідок проходження сильних опадів у вигляді дощу вийшла з берегів р. Східничанка, внаслідок чого відбулося часткове підтоплення смт Східниця.

Станом на 20:30 з підтоплених території врятовано 20 людей, з яких 5 дітей. Рятувальні роботи тривають.

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Східниця, фото ДСНС

Поліція Львівщини повідомила, що з обох сторін від Східниці перекрито автошляхи.

Східниця, фото поліції

Козицький також повідомив, що в селі Урич Стрийського району внаслідок опадів розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села.