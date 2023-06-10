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На Львовщине из-за осадков подтопило поселок, спасены 20 человек

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 22:08
На Львовщине из-за осадков подтопило поселок, спасены 20 человек
подтопление в Сходнице, фото из Telegram Козицкого

На Львовщине из-за сильных осадков вышла из берегов р. Сходничанка, в результате чего подтоплены десятки домохозяйств в пгт. Сходница Дрогобычского района.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, ГСЧС Львовской области, полиция Львовщины

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Дословно Козицкий: "В результате поднятия уровня воды в реке Сходничанка подтоплены около 40 домохозяйств в пгт. Сходница Дрогобычского района. Задействованы все экстренные службы".

Детали: Как сообщает ГСЧС Львовщины, в субботу около 18:30 в результате прохождения сильных осадков в виде дождя вышла из берегов р. Сходничанка, в результате чего произошло частичное подтопление пгт Сходница.

По состоянию на 20:30 с подтопленных территории спасены 20 человек, из которых 5 детей. Спасательные работы продолжаются.

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Сходница, фото ГСЧС

Полиция Львовщины сообщила, что с обеих сторон от Сходницы перекрыты автодороги.

 
Сходница, фото полиции

Козицкий также сообщил, что в селе Урич Стрыйского района в результате осадков размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обвален мост через реку, что заблокировало выезд из села.

Темы: Львовщинавода
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