Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львовщине из-за осадков подтопило поселок, спасены 20 человек

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 22:08
На Львовщине из-за осадков подтопило поселок, спасены 20 человек
подтопление в Сходнице, фото из Telegram Козицкого

На Львовщине из-за сильных осадков вышла из берегов р. Сходничанка, в результате чего подтоплены десятки домохозяйств в пгт. Сходница Дрогобычского района.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, ГСЧС Львовской области, полиция Львовщины

Дословно Козицкий: "В результате поднятия уровня воды в реке Сходничанка подтоплены около 40 домохозяйств в пгт. Сходница Дрогобычского района. Задействованы все экстренные службы".

Реклама:

Детали: Как сообщает ГСЧС Львовщины, в субботу около 18:30 в результате прохождения сильных осадков в виде дождя вышла из берегов р. Сходничанка, в результате чего произошло частичное подтопление пгт Сходница.

По состоянию на 20:30 с подтопленных территории спасены 20 человек, из которых 5 детей. Спасательные работы продолжаются.

 
Сходница, фото ГСЧС

Полиция Львовщины сообщила, что с обеих сторон от Сходницы перекрыты автодороги.

ВИДЕО ДНЯ
 
Сходница, фото полиции

Козицкий также сообщил, что в селе Урич Стрыйского района в результате осадков размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обвален мост через реку, что заблокировало выезд из села.

Темы: Львовщинавода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Львовщина
На Яворивском полигоне разоблачили российских шпионов
На Львовщине работает ПВО – ОВА
Глава ОВА сообщил, что на Львовщине ночью и утром "было спокойно"
Последние новости
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
12:19
Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики Германии
Все новости...
Реклама: