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Через підрив Каховської ГЕС біля Нікополя просіла залізниця: скасовано поїзди

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 22:33
Через підрив Каховської ГЕС біля Нікополя просіла залізниця: скасовано поїзди
Біля Нікополя просіло залізничне полотно, фото УЗ

Через підрив росіянами Каховської ГЕС біля Нікополя на Дніпропетровщині просіла ділянка з залізничним полотном, приміські поїзди скасовано, а потяг Кривий Ріг – Київ буде затримуватися.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини: щойно поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном.

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Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні".

Деталі: Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ітимуть до Чортомлика.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

ВІДЕО ДНЯ

На ділянці Чортомлик — Кривий Ріг призначено тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00.

"Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", — пояснили в УЗ.

Теми: залізницяНікопольКаховська ГЕС
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