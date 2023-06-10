Через підрив Каховської ГЕС біля Нікополя просіла залізниця: скасовано поїзди

Через підрив росіянами Каховської ГЕС біля Нікополя на Дніпропетровщині просіла ділянка з залізничним полотном, приміські поїзди скасовано, а потяг Кривий Ріг – Київ буде затримуватися.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини: щойно поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном.

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Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні".

Деталі: Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ітимуть до Чортомлика.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

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На ділянці Чортомлик — Кривий Ріг призначено тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00.

"Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", — пояснили в УЗ.