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Из-за подрыва Каховской ГЭС возле Никополя просела железная дорога: отменены поезда

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 22:33
Из-за подрыва Каховской ГЭС возле Никополя просела железная дорога: отменены поезда
Возле Никополя просело железнодорожное полотно, фото УЗ

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС возле Никополя на Днепропетровщине просел участок с железнодорожным полотном, пригородные поезда отменены, а поезд Кривой Рог - Киев будет задерживаться.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонщины: только что вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном.

Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников, трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно 3 дня".

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Детали: Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова будут идти до Чертомлыка.

Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.

На участке Чертомлык – Кривой Рог назначен временный электропоезд отправлением из Чертомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.

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"Это означает, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог – Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", - пояснили в УЗ.

Темы: железная дорогаНикопольКаховская ГЭС
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