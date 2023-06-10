Из-за подрыва Каховской ГЭС возле Никополя просела железная дорога: отменены поезда
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС возле Никополя на Днепропетровщине просел участок с железнодорожным полотном, пригородные поезда отменены, а поезд Кривой Рог - Киев будет задерживаться.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонщины: только что вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном.
Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников, трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно 3 дня".
Детали: Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова будут идти до Чертомлыка.
Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.
На участке Чертомлык – Кривой Рог назначен временный электропоезд отправлением из Чертомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.
"Это означает, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог – Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", - пояснили в УЗ.