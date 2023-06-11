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Росіяни за добу 23 рази обстріляли Сумщину: є руйнування

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 01:39
Росіяни за добу 23 рази обстріляли Сумщину: є руйнування
Руйнування внаслідок обстрілу РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 10 червня російські окупанти здійснили 23 обстріли Сумської області, зафіксовано 136 вибухів, пошкоджено лінії електропередач і 4 приватні будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: У Середино-Будській громаді ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій, внаслідок вибуху пошкоджено лінію електропередач. Також були обстріли з міномету (20 вибухів) та ствольної артилерії (6 вибухів).

По Великописарівській громаді росіяни здійснили мінометні обстріли (33 вибухи) та артобстріл (2 вибухи). Крім того, ворожий гелікоптер здійснив пуск 3 ракет типу НУРС по території громади.

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У Краснопільській громаді був артилерійський обстріл (9 вибухів).

В Есманській громаді зафіксовано обстріл з міномету (3 вибухи).

По Шалигинській громаді ворог бив з міномету (12 вибухів).

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У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл (7 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

По Дружбівській громаді ворог бив з міномету (19 вибухів). Одним з обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки.

У Білопільській громаді був мінометний обстріл (14 вибухів). Одним із обстрілів пошкоджено складське приміщення фермерського господарства, 2 вантажних автомобілі, трактор, навантажувач та ЛЕП.

У Путивльській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Теми: Сумська областьобстрілРосія
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