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Россияне за сутки 23 раза обстреляли Сумскую область: есть разрушения

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 01:39
Россияне за сутки 23 раза обстреляли Сумскую область: есть разрушения
Разрушения в результате обстрела РФ. Иллюстративное фото ОВА

В течение 10 июня российские оккупанты совершили 23 обстрела Сумской области, зафиксировано 136 взрывов, повреждены линии электропередач и 4 частных дома.

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Детали: В Середино-Будской громаде вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство, в результате взрыва повреждена линия электропередач. Также были обстрелы из миномета (20 взрывов) и ствольной артиллерии (6 взрывов).

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По Великописаревской громаде россияне осуществили минометные обстрелы (33 взрыва) и артобстрел (2 взрыва). Кроме того, вражеский вертолет осуществил пуск 3 ракет типа НУРС по территории громады.

В Краснопольской громаде был артиллерийский обстрел (9 взрывов).

В Эсманской громаде зафиксирован обстрел из миномета (3 взрыва).

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По Шалыгинской громаде враг бил из миномета (12 взрывов).

В Зноб-Новгородской громаде был минометный обстрел (7 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).

По Дружбовской громаде враг бил из миномета (19 взрывов). Одним из обстрелов повреждены 4 частных дома.

В Белопольской громаде был минометный обстрел (14 взрывов). Одним из обстрелов повреждено складское помещение фермерского хозяйства, 2 грузовых автомобиля, трактор, погрузчик и ЛЭП.

В Путивльской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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