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У Москві горів автосервіс – росЗМІ

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 04:38
У Москві горів автосервіс – росЗМІ
Ілюстративне фото Getty Images

Вночі 11 червня на південному сході столиці Росії горів автосервіс, пожежею була охоплена територія площею 500 кв. м.

Джерело: російське видання "ТАСС" з посиланням на екстрені служби Москви

Дослівно: "Пожежа почалася за адресою Люблінська, 64. Загорівся автосервіс".

Деталі: За попередніми даними, пише "ТАСС", площа пожежі сягала 500 кв. м.

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Близько 4 години видання повідомило, що пожежники загасили загоряння в московському автосервісі.

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Теми: Росіяпожежа
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