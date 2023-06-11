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В Москве горел автосервис – росСМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 04:38
В Москве горел автосервис – росСМИ
Иллюстративное фото Getty Images

Ночью 11 июня на юго-востоке столицы России горел автосервис, пожаром была охвачена территория площадью 500 кв. м.

Источник: российское издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы Москвы

Дословно: "Пожар начался по адресу Люблинская, 64. Загорелся автосервис".

Детали: По предварительным данным, пишет "ТАСС", площадь пожара достигала 500 кв. м.

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Около 4 часов издание сообщило, что пожарные потушили возгорание в московском автосервисе.

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Темы: Росcияпожар
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