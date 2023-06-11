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Британська розвідка: після підриву Каховської дамби вода скоро перестане надходити в Крим

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 09:51
Британська розвідка: після підриву Каховської дамби вода скоро перестане надходити в Крим
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

Руйнування Каховської дамби в результаті підриву російськими окупантами серйозно вплинуло на основне джерело прісної води на окупованому Кримському півострові – Північно-Кримський канал.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у неділю.

Зазначається, що Північно-Кримський канал забирає воду з Каховського водосховища, з водозабору, розташованого вище рівня дна водосховища. "Рівень води у водосховищі, ймовірно, впав нижче рівня водозабору до 09 червня 2023 року, і вода незабаром перестане надходити до Криму" – йдеться в огляді.

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Це зменшить доступність прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму.

Однак, на думку британської розвідки, російська влада, ймовірно, задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і постачання бутильованої води з Росії.

Водночас, відзначає розвідувальна спільнота, громади як на російському, так і на контрольованому Україною березі затопленого Дніпра стикаються з кризою санітарії, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.

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Нагадаємо, уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 16 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків затоплень, спричинених руйнуванням Каховської дамби.

Теми: Каховська ГЕСКримвода
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