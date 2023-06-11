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Британська розвідка: після підриву Каховської дамби вода скоро перестане надходити в Крим

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 09:51
Британська розвідка: після підриву Каховської дамби вода скоро перестане надходити в Крим
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

Руйнування Каховської дамби в результаті підриву російськими окупантами серйозно вплинуло на основне джерело прісної води на окупованому Кримському півострові – Північно-Кримський канал.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у неділю.

Зазначається, що Північно-Кримський канал забирає воду з Каховського водосховища, з водозабору, розташованого вище рівня дна водосховища. "Рівень води у водосховищі, ймовірно, впав нижче рівня водозабору до 09 червня 2023 року, і вода незабаром перестане надходити до Криму" – йдеться в огляді.

Це зменшить доступність прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму.

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Однак, на думку британської розвідки, російська влада, ймовірно, задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і постачання бутильованої води з Росії.

Водночас, відзначає розвідувальна спільнота, громади як на російському, так і на контрольованому Україною березі затопленого Дніпра стикаються з кризою санітарії, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.

Нагадаємо, уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 16 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків затоплень, спричинених руйнуванням Каховської дамби.

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Теми: Каховська ГЕСКримвода
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