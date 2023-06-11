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Британская разведка: после подрыва Каховской дамбы вода скоро перестанет поступать в Крым

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 09:51
Британская разведка: после подрыва Каховской дамбы вода скоро перестанет поступать в Крым
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

Разрушение Каховской дамбы в результате подрыва российскими оккупантами серьезно повлияло на основной источник пресной воды на оккупированном Крымском полуострове – Северо-Крымский канал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье.

Отмечается, что Северо-Крымский канал забирает воду из Каховского водохранилища, из водозабора, расположенного выше уровня дна водохранилища. "Уровень воды в водохранилище, вероятно, упал ниже уровня водозабора до 09 июня 2023 года, и вода вскоре перестанет поступать в Крым", – говорится в обзоре.

Это уменьшит доступность пресной воды на юге Херсонской области и севере Крыма.

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Однако, по мнению британской разведки, российские власти, вероятно, удовлетворят насущные потребности населения в воде с помощью водохранилищ, нормирования воды, бурения новых скважин и поставки бутилированной воды из России.

В то же время, отмечает разведывательное сообщество, общины как на российском, так и на контролируемом Украиной берегу затопленного Днепра сталкиваются с кризисом санитарии, ограниченным доступом к безопасной воде и повышенным риском заболеваний, передающихся через воду.

Напомним, правительство Великобритании объявило о выделении дополнительных 16 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий затоплений, вызванных разрушением Каховской дамбы.

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Темы: Каховская ГЭСКрымвода
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